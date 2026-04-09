СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе
2026-04-09T19:44+0300
ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе. Первая встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Равид в соцсети X. Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а ливанскую сторону — посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщает журналист. В четверг пресс-служба израильского премьера сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
