СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе - 09.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе
СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе - 09.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе
Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T19:44+0300
2026-04-09T19:44+0300
ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. "Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе. Первая встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Равид в соцсети X. Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а ливанскую сторону — посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщает журналист. В четверг пресс-служба израильского премьера сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
мировая экономика, общество , ливан, израиль, вашингтон, биньямин нетаньяху
Мировая экономика, Общество , ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ВАШИНГТОН, Биньямин Нетаньяху
19:44 09.04.2026
 
СМИ: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе

Равид: переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе

Флаг Израиля - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2026
ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе в госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.
"Прямые переговоры между Израилем и Ливаном начнутся на следующей неделе. Первая встреча пройдет в государственном департаменте в Вашингтоне", - написал Равид в соцсети X.
Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлять посол в Вашингтоне Иехиэль Лейтер, а ливанскую сторону — посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад, сообщает журналист.
В четверг пресс-служба израильского премьера сообщила, что Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение шиитского движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
Мировая экономикаОбществоЛИВАНИЗРАИЛЬВАШИНГТОНБиньямин Нетаньяху
 
 
