"Она рухнула". Произошедшее с США из-за войны в Иране поразило Запад

2026-04-09T21:58+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества после нападения на Иран, сообщает UnHerd."Если гражданская инфраструктура Ирана уцелела, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится. И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что США "попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба".В среду ночью американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/tramp-868856884.html

