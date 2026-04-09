"Она рухнула". Произошедшее с США из-за войны в Иране поразило Запад
"Она рухнула". Произошедшее с США из-за войны в Иране поразило Запад - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Она рухнула". Произошедшее с США из-за войны в Иране поразило Запад
Соединенным Штатам не удастся восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества после нападения на Иран, сообщает UnHerd.
2026-04-09T21:58+0300
2026-04-09T21:58+0300
2026-04-09T21:58+0300
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества после нападения на Иран, сообщает UnHerd."Если гражданская инфраструктура Ирана уцелела, то роль Америки в послевоенном порядке уже не восстановится. И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство", — говорится в публикации.Автор статьи также отметил, что США "попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба".В среду ночью американский лидер Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
иран
сша
тегеран
иран, сша, тегеран, дональд трамп
ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп
"Она рухнула". Произошедшее с США из-за войны в Иране поразило Запад
UnHerd: США после нападения на Иран никогда не восстановят свой авторитет