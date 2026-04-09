https://1prime.ru/20260409/starmer-869041007.html

"Мне надоело": Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа

"Мне надоело": Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа - 09.04.2026, ПРАЙМ

"Мне надоело": Стармер устроил истерику из-за Путина и Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер безосновательно обвинил лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию,... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T23:22+0300

2026-04-09T23:22+0300

2026-04-09T23:22+0300

сша

ормузский пролив

европа

кир стармер

владимир путин

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ff4c2cb27d5eacd7d04156c14266ae6.jpg

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер безосновательно обвинил лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию, сообщает издание Politico."Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру", — пожаловался он.По данным газеты, Стармеру скоро предстоят "непростые местные выборы", исход которых, вероятно, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми приходится сталкиваться жителям Британии.В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. С начала марта нефть Brent подорожала на 44%, цены на газ в Европе - подскочили на 57%.Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ормузский пролив, европа, кир стармер, владимир путин, дональд трамп, ес