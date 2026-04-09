Строительство Приморской АЭС позволит избежать дефицита электроэнергии - 09.04.2026, ПРАЙМ
Строительство Приморской АЭС позволит избежать дефицита электроэнергии
2026-04-09T03:33+0300
03:33 09.04.2026
 
Малюшицкий: строительство Приморской АЭС позволит избежать дефицита электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – ПРАЙМ. Строительство Приморской АЭС, начиная с 2034 года, позволит избежать дефицита электрической энергии в объединенной энергетической системе Востока, сообщил заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий.
"Анализ прогноза балансов электроэнергии до 2042 года, разработанный в соответствии с генеральной схемой, показал отсутствие дефицита электрической энергии в объединенной энергетической системе Востока, начиная с 2034 года, только после ввода в работу Приморской атомной электростанции. С учетом текущей ситуации с энергодефицитом Приморская АЭС позволит сформировать надежную базовую генерацию, повысить устойчивость энергосистемы региона", - сказал Малюшицкий, выступая на региональном энергетическом форуме во Владивостоке.
Он отметил, что расширение внешнеэкономических связей со странами АТР, географическое положение, наличие портовой инфраструктуры, развитие транспортных коридоров и масштабных инвестиционных проектов формируют устойчивый рост электроэнергопотребления и повышение требований к надежности и запасу мощности для энергоснабжения.
"Если в среднем электропотребление в России растет на 1,7%, то в Приморском крае растет от 3 до 5% за последние 3 года. Энергосистема Приморского края функционирует в условиях высокой нагрузки и ограниченной резервомощности. По состоянию на 1 января 2026 года установленная мощность наших электростанций составляет 2760 МВт. При этом исторический максимум потребления достигнут уже в этом году и составил 2837 МВт", - сказал Малюшицкий.
Он отметил, что в регионе идет модернизация действующих энергообъектов, но вместе с тем прогноз потребления электроэнергии в 2030 году составляет 3384 мегаватта и не учитывает перспективы инновационных проектов и новых крупных потребителей, "что формирует риски еще большего дефицита мощности в среднесрочной перспективе".
Малюшицкий добавил, что станция будет построена "максимально безопасно".
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.
Решение об ускоренном, до 2035 года, вводе Приморской АЭС в эксплуатацию принято во исполнение поручения президента РФ в части опережающего развития Дальневосточного федерального округа. Ранее кабмин уточнял, что АЭС будет расположена в Уссурийском городском округе.
 
