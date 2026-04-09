Из российского App Store пропало приложение Telega - 09.04.2026, ПРАЙМ
Из российского App Store пропало приложение Telega
Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T12:10+0300
12:10 09.04.2026
 
Из российского App Store пропало приложение Telega

Из App Store пропал альтернативный клиент мессенджера Telegram

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке найти приложение в магазине App Store, указывается, что "результатов нет". В свою очередь скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также невозможно.
"Телега" - клиент на базе открытого кода Telegram, включает весь базовый функционал мессенджера.
Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.
Telegram стал помечать аккаунты использующих неофициальное приложение
