https://1prime.ru/20260409/telegram-869029882.html

Из российского App Store пропало приложение Telega

Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости.

2026-04-09T12:10+0300

технологии

россия

telegram

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867619994_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_342d84d45057df2f9ed455f398d24ec6.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, при попытке найти приложение в магазине App Store, указывается, что "результатов нет". В свою очередь скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также невозможно. "Телега" - клиент на базе открытого кода Telegram, включает весь базовый функционал мессенджера. Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

