Из российского App Store пропало приложение Telega
Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T12:10+0300
технологии
россия
telegram
роскомнадзор
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, при попытке найти приложение в магазине App Store, указывается, что "результатов нет". В свою очередь скачать приложение через официальный сайт клиента на iPhone также невозможно. "Телега" - клиент на базе открытого кода Telegram, включает весь базовый функционал мессенджера. Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. С февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram - из-за нарушения российского законодательства.
