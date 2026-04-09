https://1prime.ru/20260409/tramp-869020361.html

Трамп уверен, что НАТО снова не придет на помощь США

Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это...

2026-04-09T02:51+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

гренландия

дональд трамп

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869020361.jpg?1775692285

ВАШИНГТОН, 9 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону. Сам Рютте по итогам встречи заявил, что американский лидер явно разочарован союзниками по альянсу. "НАТО не было там, когда она нам была нужна, и ее не будет там, если она снова нам понадобится. Помните Гренландию, этот большой, плохо управляемый кусок льда", – написал Трамп в соцсети Truth Social. Президент США ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать. Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

