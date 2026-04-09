https://1prime.ru/20260409/tramp-869024402.html

"Не будем мириться": глава МИД Финляндии резко высказалась о Трампе

2026-04-09T07:38+0300

мировая экономика

общество

иран

сша

ливан

дональд трамп

аббас аракчи

джей ди вэнс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7e324d230752a7c09ea5dd08ef994d3.jpg

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti высказала мнение, что Финляндия и другие страны Европейского Союза не приемлют агрессивные заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. "Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями — если они сами по себе представляют угрозу, — или, тем более, с тем, что за ними может стоять", — сказала она.По словам Валтонен, в сложившейся ситуации существует отличная возможность для сохранения мирных отношений между США и Ираном, и провокационная риторика Трампа неприемлема. "Сейчас есть действительно хорошая возможность начать строить более прочный мир в регионе, и я разговаривала с коллегами в регионе последние несколько дней, а точнее — последние несколько часов, и теперь в воздухе витает надежда", — подытожила политик.Дональд Трамп объявил ночью 8 апреля о принятии соглашения с Ираном о временном двухнедельном перемирии. Министр иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, позже подтвердил, что Ормузский пролив снова открыт, что критически важно для мировых поставок нефти и газа. После этих заявлений израильские военные нанесли утренние удары по Ливану, однако движение "Хезболлах" не предпринимало ответных шагов против Израиля после объявления о временном перемирии между США и Ираном. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи охарактеризовал израильскую атаку на Ливан как нарушение перемирия, достигнутого с США. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал случившееся вокруг Ливана "недоразумением", отметив, что ни США, ни Израиль, по его словам, не включали этот аспект в условия прекращения огня с Ираном.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

