Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Европа бьет тревогу из-за хода Трампа в отношении Донбасса - 09.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Европа бьет тревогу из-за хода Трампа в отношении Донбасса
Европейцы опасаются, что американский президент Дональд Трамп окажет давление на Украину ради сдачи Донбасса, пишет Guardian. | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейцы опасаются, что американский президент Дональд Трамп окажет давление на Украину ради сдачи Донбасса, пишет Guardian."Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует", — говорится в публикации.В четверг Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI вновь отказался от территориальных уступок.Пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
17:25 09.04.2026
 
СМИ: Европа бьет тревогу из-за хода Трампа в отношении Донбасса

Guardian: в Европе опасаются, что Трамп надавит на Киев ради сдачи Донбасса

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейцы опасаются, что американский президент Дональд Трамп окажет давление на Украину ради сдачи Донбасса, пишет Guardian.
"Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует", — говорится в публикации.
В четверг Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI вновь отказался от территориальных уступок.
Пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
