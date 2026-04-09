СМИ: Европа бьет тревогу из-за хода Трампа в отношении Донбасса
2026-04-09T17:25+0300
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европейцы опасаются, что американский президент Дональд Трамп окажет давление на Украину ради сдачи Донбасса, пишет Guardian."Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует", — говорится в публикации.В четверг Владимир Зеленский в интервью телеканалу RAI вновь отказался от территориальных уступок.Пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
