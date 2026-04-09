"У вас этого нет". Трамп получил неожиданное предложение от Ирана

Иранское посольство в ЮАР сравнило Израиль с безумной псом и предложило президенту США Дональду Трампу удерживать его на поводке.

2026-04-09T17:49+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Иранское посольство в ЮАР сравнило Израиль с безумной псом и предложило президенту США Дональду Трампу удерживать его на поводке. "Трамп, если у вас нет поводка для бешеной собаки — Израиля, нам раздобыть его для вас?" — отмечается в посте на платформе X. В среду израильская армия заявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Бейруте, что затронуло центральные районы города. Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате интенсивных авианалётов по всей стране погибло 182 человека, а 890 получили ранения. Ночью в среду президент США Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении с Ираном о двенедельном прекращении огня. Министерство иностранных дел Ирана позже объявило об открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Говоря о ситуации в Ливане, президент США подчеркнул, что прекращение атак Израиля на эту страну не включено в режим перемирия из-за "Хезболлы".

иран, дональд трамп, израиль, сша