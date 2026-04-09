В ЦБ рассказали, когда инфляция приблизится к четырем процентам
2026-04-09T10:05+0300
НОВОСИБИРСК, 9 апр – ПРАЙМ. Банк России не отступит от позиции поддержания ценовой стабильности и уже во второй половине текущего года ожидает, что инфляция в стране приблизится к цели в 4%, заявил журналистам в Новосибирске советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Нет, мы никуда не намерены отступать с позиции поддержания ценовой стабильности. Эта задача самая главная сейчас в денежно-кредитной политике - вернуть инфляцию к цели. Наш прогноз предполагает, что уже во второй половине этого года текущие темпы роста цен будут в районе 4%, и в следующем году по итогам года инфляция будет находиться на цели - 4%", - сказал он. Тремасов при этом признал, что несмотря на то, что происходит смягчение монетарной политики, бизнесу хотелось бы более быстрого снижения ключевой ставки. "Это естественная ситуация. Мы часто слышим, что "да бог с ней с ценовой стабильностью, что вы прицепились к своим 4%, пусть инфляция будет повыше, а ставка пониже", - сказал он. Центробанк последовательно, но осторожно смягчает монетарную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем своём заседании в марте Банк России снизил ключевую ставку до 15%.
ЦБ: инфляция в России во второй половине года приблизится к четырем процентам
