Очередной циклон обесточил Северо-Курильск - 09.04.2026, ПРАЙМ
Очередной циклон обесточил Северо-Курильск
04:52 09.04.2026
 
Очередной циклон обесточил Северо-Курильск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр – ПРАЙМ. Очередной циклон обесточил значительную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир, идут масштабные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"В среду, 8 апреля, Северо-Курильск попал под влияние сильного циклона. Резкое ухудшение погоды сопровождалось шквалистым ветром, порывы которого к вечеру достигали 58 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным властей региона, из-за обрывов на ЛЭП значительная часть города оказалась обесточена, также повреждены кровли и фасады зданий, повалены опоры ЛЭП и дорожные знаки.
Как только позволили погодные условия, отмечает пресс-служба, утром в четверг администрация муниципалитета во время объезда города оценила масштаб повреждений и приоритетные задачи по ликвидации последствий стихии.
"В первоочередном порядке электроснабжение было возвращено на социально значимые объекты – в школу и детский сад. В настоящее время аварийные бригады непрерывно работают на городских электросетях. Погодные условия стабилизировались, что позволяет специалистам действовать в полную силу", - подчеркивается в сообщении.
Подача электроэнергии в жилые дома Северо-Курильска, отмечает пресс-служба, будет возобновлена в ближайшее время. Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области.
 
