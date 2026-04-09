https://1prime.ru/20260409/tsiklon-869022260.html

Очередной циклон обесточил Северо-Курильск

Очередной циклон обесточил значительную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир, идут масштабные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает... | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T04:52+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869022260.jpg?1775699548

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр – ПРАЙМ. Очередной циклон обесточил значительную часть города Северо-Курильска на острове Парамушир, идут масштабные работы по восстановлению электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. "В среду, 8 апреля, Северо-Курильск попал под влияние сильного циклона. Резкое ухудшение погоды сопровождалось шквалистым ветром, порывы которого к вечеру достигали 58 метров в секунду", - говорится в сообщении. По данным властей региона, из-за обрывов на ЛЭП значительная часть города оказалась обесточена, также повреждены кровли и фасады зданий, повалены опоры ЛЭП и дорожные знаки. Как только позволили погодные условия, отмечает пресс-служба, утром в четверг администрация муниципалитета во время объезда города оценила масштаб повреждений и приоритетные задачи по ликвидации последствий стихии. "В первоочередном порядке электроснабжение было возвращено на социально значимые объекты – в школу и детский сад. В настоящее время аварийные бригады непрерывно работают на городских электросетях. Погодные условия стабилизировались, что позволяет специалистам действовать в полную силу", - подчеркивается в сообщении. Подача электроэнергии в жилые дома Северо-Курильска, отмечает пресс-служба, будет возобновлена в ближайшее время. Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

