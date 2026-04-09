Туроператор назвал весенние тренды в сфере туризма

Туроператор назвал весенние тренды в сфере туризма - 09.04.2026, ПРАЙМ

Туроператор назвал весенние тренды в сфере туризма

Рост интереса среди россиян к Китаю стал одним из трендов первого квартала в сфере туризма, бурное развитие показывает Вьетнам, стабильный интерес наблюдается и | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T14:24+0300

2026-04-09T14:24+0300

2026-04-09T14:24+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рост интереса среди россиян к Китаю стал одним из трендов первого квартала в сфере туризма, бурное развитие показывает Вьетнам, стабильный интерес наблюдается и к Египту, рассказал журналистам генеральный директор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. "Постепенный, но очень уверенный рост интереса к Китаю", - начал перечислять Кобищанов тренды первого квартала текущего года. По его словам, бурное развитие в сфере туризма показывает и Вьетнам. "Вьетнам забирает туристов Таиланда. Там (во Вьетнаме - ред.) построены хорошие курорты и отели, там также более низкие цены", - сравнил он два направления. Кобищанов отметил и стабильный рост интереса россиян к Египту. По его мнению, общие объемы продаж на лето по зарубежным направлениям будут на уровне прошлого года, однако показатели зависят от внешней политики. В то же время спрос на отдых по России в этот период, по его словам, в первом квартале немного просел в силу крепкого рубля. "Продажи в январе и феврале шли достаточно вяло, однако в марте они ускорились, но этого будет недостаточно, чтобы конкурировать с зарубежными курортами", - отметил Кобищанов. Во внутреннем туризме он прогнозирует летний рост на направлении Анапы, если состоится открытие курорта. "Анапа из-за низкой базы вырастет - это будут очень хорошие цифры", - ожидает гендиректор "Русского Экспресса". Вице-премьер РФ Виталий Савельев 27 марта заявил, что работы по очистке пляжей, пострадавших от разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе, необходимо завершить к началу сезона, и если все пойдет по плану, то к 1 июня они будут открыты.

https://1prime.ru/20260323/ii-868565061.html

вьетнам

египет

китай

туризм, бизнес, россия, вьетнам, египет, китай, виталий савельев