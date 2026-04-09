"Никакого перемирия": в Киеве дерзко осадили Зеленского после слов о России
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский вводит в заблуждение с целью заставить Россию принять его идею о прекращении боевых...
2026-04-09T07:20+0300
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский вводит в заблуждение с целью заставить Россию принять его идею о прекращении боевых действий наподобие соглашения между Ираном и США. "Никакого перемирия не будет! Во-первых, Россия не согласится на двухнедельную передышку, а во-вторых — это не принесет нам выгод. Добиться победы не выйдет, а слушать Зеленского и его сказки о победах больше невозможно", — заявил он. Соскин считает, что Зеленский пытается выиграть время для Вооруженных сил Украины, чтобы подготовить не мирные переговоры, а новое наступление. "Трамп (президент США. — Прим. ред.) его уже загнал в угол своей войной с Ираном. Все, дальше ходу нет. Остается только попытаться обмануть россиян и любой ценой добиться передышки", — подытожил Соскин.Накануне Владимир Зеленский сделал обращение к России с предложением о прекращении огня, взяв за основу перемирие между США и Ираном. Со стороны России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул необходимость ответственности Зеленского и принятия решений, направленных на достижение мира, а не временного перемирия. Ранее Зеленский якобы соглашался на временные соглашения о перемирии, однако не следовал им. В прошлом году российский президент Владимир Путин объявлял о пасхальном перемирии, которое длилось с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По завершении перемирия Министерство обороны России сообщило, что украинская сторона нарушила договоренности 4900 раз.
