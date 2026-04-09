На Украине забили тревогу из-за Европы
На Украине забили тревогу из-за Европы - 09.04.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу из-за Европы
Европа пересматривает свою стратегию в отношении Украины из-за войны на Ближнем Востоке, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T21:48+0300
2026-04-09T21:48+0300
2026-04-09T21:48+0300
украина
европа
ближний восток
владимир зеленский
дмитрий песков
ес
набу
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Европа пересматривает свою стратегию в отношении Украины из-за войны на Ближнем Востоке, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источники."ЕС сейчас явно оценивает новую геополитическую реальность после начала войны в Иране. И это может привести и к определенной смене стратегии в отношении Украины, а потому и многие процессы становятся на паузу", — говорится в материале.Авторы публикации также отметили, что Европа является главной "крышей" для антикоррупционных органов Украины и не исключили контрудара со стороны Владимира Зеленского с целью ограничить их деятельность.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время пока не определены.НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против бизнесмена Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html
https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html
украина
европа
ближний восток
украина, европа, ближний восток, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, набу
УКРАИНА, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС, НАБУ
На Украине забили тревогу из-за Европы
На Украине заявили о пересмотре Евросоюзом стратегии по Украине из-за войны в Иране