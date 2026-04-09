В Совфеде предложили предоставить льготы ветеранам к Дню Победы
2026-04-09T12:32+0300
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев предложил в преддверии Дня Победы предоставить ветеранам Великой отечественной войны льготы на транспорте, по услугам связи и при приобретении продуктов питания. "В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне авиакомпании и аэропорты нашей страны сделали поистине благородный шаг. Аэропорты стали объявлять о бесплатном обслуживании ветеранов ВОВ и сопровождающих их лиц в залах повышенного комфорта, предоставлении приоритетной регистрации. Эта инициатива не просто жест доброй воли – а реальное, деятельное проявление нашей общей благодарности тем, кто подарил нам мирное небо над головой", - написал политик в своем Telegram-канале. Бондарев обратился ко всем участникам транспортного рынка и сферы услуг. "Давайте не оставаться в стороне. Давайте, следуя примеру авиаторов, объединим усилия. Пусть в эти праздничные дни ветераны почувствуют, что помнит и чтит их не только государство, но и каждый из нас", - написал он. Парламентарий призвал руководителей компаний: в сфере пассажирских перевозок (РЖД, автовокзалы, компании-перевозчики) — предоставить ветеранам ВОВ право бесплатного проезда в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, а также выделить для них комфортные места ожидания на вокзалах. "В сфере связи и телекоммуникаций – ввести на майские праздники льготные тарифы для ветеранов на услуги связи, а также обеспечить бесплатное предоставление флагманских услуг и приоритетное обслуживание в салонах связи", - отметил политик. В сфере розничной торговли и общественного питания – "организовать специальные акции, скидки и предоставить приоритетное обслуживание ветеранам в торговых центрах, аптеках и кафе", подчеркнул Бондарев. В сфере бытовых и прочих услуг – обеспечить безвозмездное или льготное оказание услуг - ремонт, химчистка, фотоуслуги, ветеранам в праздничный период, написал законодатель. "Обращаюсь к коллегам – ко всем парламентариям обеих палат с просьбой проработать такую инициативу и распространить её действие в регионах. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать так, чтобы День Победы стал для каждого ветерана не просто днем воспоминаний, а днем реальной заботы, уважения и человеческого тепла. Помните: мы живем благодаря им. Их подвиг бессмертен, а наш долг – быть достойными этого подвига", - отметил Бондарев.
Сенатор Бондарев предложил предоставить льготы ветеранам к Дню Победы
