ВСУ нанесли удар по объекту энергоинфраструктуры в Запорожской области

2026-04-09T23:45+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждена часть оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "Противник совершил очередной массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы", - написал Балицкий в своем канале на платформе Max. Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.

https://1prime.ru/20260409/ukraina-869041176.html

