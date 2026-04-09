Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза
Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза - 09.04.2026, ПРАЙМ
Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза
Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
2026-04-09T06:56+0300
2026-04-09T06:56+0300
2026-04-09T06:56+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель продемонстрировал такой рост как в месячном (+47%), так и в годовом выражении (+52,6%).
Количество автокредитов в марте превысило 100 тысяч (+46,1% к февралю, +22,4% к марту 2025 года).
Средний чек по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,53 миллиона рублей. При этом по сравнению с февралем показатель увеличился на 0,6%.
бизнес, россия, "скоринг бюро"
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, "Скоринг бюро"
Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза
"Скоринг бюро": выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель продемонстрировал такой рост как в месячном (+47%), так и в годовом выражении (+52,6%).
Количество автокредитов в марте превысило 100 тысяч (+46,1% к февралю, +22,4% к марту 2025 года).
Средний чек по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,53 миллиона рублей. При этом по сравнению с февралем показатель увеличился на 0,6%.