Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза

2026-04-09T06:56+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Выдача автокредитов в России в марте выросла в 1,5 раза – до 156,4 миллиарда рублей, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель продемонстрировал такой рост как в месячном (+47%), так и в годовом выражении (+52,6%). Количество автокредитов в марте превысило 100 тысяч (+46,1% к февралю, +22,4% к марту 2025 года). Средний чек по автокредиту в прошлом месяце вырос в годовом выражении на четверть – до 1,53 миллиона рублей. При этом по сравнению с февралем показатель увеличился на 0,6%.

