Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение

Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение - 09.04.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T11:24+0300

2026-04-09T11:24+0300

2026-04-09T11:24+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,39 рубля. "Нормальный" диапазон для пары "юань-рубль" - коридор 11-11,5. Приток же дополнительной валютной выручки, полученной от повышения цен на углеводороды, может вывести пару ниже этого диапазона", - считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В ближайшее время, на наш взгляд, для пары "юань-рубль" останется актуальным диапазон 11–11,5 рублей", - соглашается Богдан Зварич из ПСБ. В то же время ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором, при этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения, будет способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля, заключает он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, богдан зварич, псб