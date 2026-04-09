Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение
Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение - 09.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T11:24+0300
2026-04-09T11:24+0300
2026-04-09T11:24+0300
рынок
богдан зварич
псб
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,39 рубля. "Нормальный" диапазон для пары "юань-рубль" - коридор 11-11,5. Приток же дополнительной валютной выручки, полученной от повышения цен на углеводороды, может вывести пару ниже этого диапазона", - считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "В ближайшее время, на наш взгляд, для пары "юань-рубль" останется актуальным диапазон 11–11,5 рублей", - соглашается Богдан Зварич из ПСБ. В то же время ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором, при этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения, будет способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля, заключает он.
рынок, богдан зварич, псб
Рынок, Богдан Зварич, ПСБ
Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снижение
Курс юаня к рублю на Московской бирже продолжил снизился до 11,39 рубля
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует заметное снижение, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.14 мск снижается на 7 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.
"Нормальный" диапазон для пары "юань-рубль" - коридор 11-11,5. Приток же дополнительной валютной выручки, полученной от повышения цен на углеводороды, может вывести пару ниже этого диапазона", - считает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
"В ближайшее время, на наш взгляд, для пары "юань-рубль" останется актуальным диапазон 11–11,5 рублей", - соглашается Богдан Зварич
из ПСБ
.
В то же время ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором, при этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения, будет способствовать дальнейшим попыткам укрепления рубля, заключает он.