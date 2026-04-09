"В первый же день". Произошедшее на Ближнем Востоке возмутило Запад - 09.04.2026, ПРАЙМ
"В первый же день". Произошедшее на Ближнем Востоке возмутило Запад
Нападение Израиля на Ливан подрывает заключенное перемирие с Ираном, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. | 09.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Нападение Израиля на Ливан подрывает заключенное перемирие с Ираном, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие?" — указал он в соцсети X.В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о возобновлении работы Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В среду представитель иранского МИД Исмаил Багаи отметил, что израильская агрессия в отношении Ливана нарушает соглашение о перемирии, достигнутое между США и Ираном. При этом президент США отметил, что прекращение израильских атак на Ливан не было включено в перемирие с Ираном из-за участия шиитского движения "Хезболла".
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Нападение Израиля на Ливан подрывает заключенное перемирие с Ираном, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
"В первый же день прекращения огня ЦАХАЛ начала самую агрессивную атаку. Зачем? Не для того ли, чтобы отменить перемирие?" — указал он в соцсети X.
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Позднее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о возобновлении работы Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
В среду представитель иранского МИД Исмаил Багаи отметил, что израильская агрессия в отношении Ливана нарушает соглашение о перемирии, достигнутое между США и Ираном.
При этом президент США отметил, что прекращение израильских атак на Ливан не было включено в перемирие с Ираном из-за участия шиитского движения "Хезболла".
