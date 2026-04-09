Названы самые высокие зарплаты в России в январе
Названы самые высокие зарплаты в России в январе - 09.04.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокие зарплаты в России в январе
Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае - 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T00:47+0300
2026-04-09T00:47+0300
2026-04-09T00:47+0300
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае - 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
В тройку лидеров по зарплатам также вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии - в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей, а также сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине - 747 тысяч рублей.
Оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей, а дизайнеры в Крыму - 663 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области (661 тысяча рублей), денежные посредники на Чукотке (650 тысяч), занятые подбором персонала для компаний на Сахалине (637 тысяч), сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии (587 тысячи), а также занятые на добыче газа на Сахалине (562 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.
сахалин
бурятия
приморский край
бизнес, общество , сахалин, бурятия, приморский край
Бизнес, Общество , Сахалин, Бурятия, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Названы самые высокие зарплаты в России в январе
Перестраховщики в Приморье в январе получали 1,9 миллиона рублей
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае - 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
В тройку лидеров по зарплатам также вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии - в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей, а также сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине - 747 тысяч рублей.
Оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей, а дизайнеры в Крыму - 663 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области (661 тысяча рублей), денежные посредники на Чукотке (650 тысяч), занятые подбором персонала для компаний на Сахалине (637 тысяч), сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии (587 тысячи), а также занятые на добыче газа на Сахалине (562 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.