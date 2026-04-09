Названы самые высокие зарплаты в России в январе - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/zarplaty-869018937.html
Названы самые высокие зарплаты в России в январе
Названы самые высокие зарплаты в России в январе
Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае - 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
бизнес
общество
сахалин
бурятия
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869018937.jpg?1775684855
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
00:47 09.04.2026
 
Названы самые высокие зарплаты в России в январе

Перестраховщики в Приморье в январе получали 1,9 миллиона рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Самые высокие средние зарплаты в России в январе получали перестраховщики в Приморском крае - 1,9 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
В тройку лидеров по зарплатам также вошли занятые на производствах автотранспорта, прицепов и полуприцепов в Ингушетии - в среднем они получали в начале года 836 тысяч рублей, а также сотрудники предприятий по добыче нефти и нефтяного газа на Сахалине - 747 тысяч рублей.
Оказывающие вспомогательные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения в Бурятии получали в январе 684 тысячи рублей, а дизайнеры в Крыму - 663 тысячи рублей.
В десятку также вошли управляющие фондами в Тверской области (661 тысяча рублей), денежные посредники на Чукотке (650 тысяч), занятые подбором персонала для компаний на Сахалине (637 тысяч), сотрудники организаций по аренде и лизингу оборудования в Бурятии (587 тысячи), а также занятые на добыче газа на Сахалине (562 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в январе получали 103,6 тысячи рублей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала