"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине
"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине - 09.04.2026, ПРАЙМ
"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине
Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T16:41+0300
2026-04-09T16:41+0300
общество
москва
донбасс
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
юрий ушаков
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве."Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно", — заявил он в интервью телеканалу RAI.Зеленский также снова отказался от вывода украинских войск с территорий Донбасса.Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
москва
донбасс
киев
ПРАЙМ
общество , москва, донбасс, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков
Общество , МОСКВА, ДОНБАСС, РОССИЯ, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Юрий Ушаков
16:41 09.04.2026
 
"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине

Зеленский вновь предложил Путину встречу за рубежом

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве.
"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно", — заявил он в интервью телеканалу RAI.
Зеленский также снова отказался от вывода украинских войск с территорий Донбасса.
Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
ОбществоМОСКВАДОНБАССРОССИЯКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
