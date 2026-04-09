"Я готов". Зеленский сделал заявление о Путине

Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T16:41+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину встретиться не в Москве."Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно", — заявил он в интервью телеканалу RAI.Зеленский также снова отказался от вывода украинских войск с территорий Донбасса.Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. По словам Ушакова, Россия никогда не отказывалась от контактов с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.

