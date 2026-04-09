https://1prime.ru/20260409/zelenskiy-869035458.html
Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса, пишут СМИ
2026-04-09T16:42+0300
мировая экономика
сша
венгрия
владимир зеленский
джей ди вэнс
будапешт
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обрушился с критикой на вице-президента США Джей Ди Вэнса за поездку в Венгрию, пишет Guardian."Зеленский назвал поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за Орбана "бесполезной"", — говорится в публикации.Он также уверяет, что не планирует вмешиваться в венгерские выборы.Вэнс в среду назвал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми, а также заявил, что украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии.Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
https://1prime.ru/20260409/zelenskiy-869035310.html
https://1prime.ru/20260409/ssha-869035148.html
сша
венгрия
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Guardian: Зеленский раскритиковал визит Вэнса в Венгрию