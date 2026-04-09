Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса, пишут СМИ - 09.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса, пишут СМИ
Владимир Зеленский обрушился с критикой на вице-президента США Джей Ди Вэнса за поездку в Венгрию, пишет Guardian. | 09.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-09T16:42+0300
мировая экономика
сша
венгрия
владимир зеленский
джей ди вэнс
будапешт
виктор орбан
ес
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обрушился с критикой на вице-президента США Джей Ди Вэнса за поездку в Венгрию, пишет Guardian."Зеленский назвал поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за Орбана "бесполезной"", — говорится в публикации.Он также уверяет, что не планирует вмешиваться в венгерские выборы.Вэнс в среду назвал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми, а также заявил, что украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии.Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
Мировая экономика, США, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС
Зеленский устроил истерику после обвинений Вэнса, пишут СМИ

Guardian: Зеленский раскритиковал визит Вэнса в Венгрию

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обрушился с критикой на вице-президента США Джей Ди Вэнса за поездку в Венгрию, пишет Guardian.
"Зеленский назвал поездку американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт с целью агитации за Орбана "бесполезной"", — говорится в публикации.
Он также уверяет, что не планирует вмешиваться в венгерские выборы.
Вэнс в среду назвал угрозы Зеленского в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана нелепыми и неприемлемыми, а также заявил, что украинские спецслужбы хотели повлиять на выборы в США и Венгрии.
Будапешт не раз повторял, что киевский режим активно вмешивается в предвыборную кампанию, чтобы привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером партии "Тиса", которое одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
