"Он завоевывал". На Украине сделали заявление о Зеленском

Большинство европейских политиков уже уличили Владимира Зеленского в двуличии, такое мнение выразила его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель. | 09.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-09T21:56+0300

МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Большинство европейских политиков уже уличили Владимира Зеленского в двуличии, такое мнение выразила его экс-пресс-секретарь Юлия Мендель."Огромное количество политиков и дипломатов — почти все — были озадачены его поведением. Он завоевывал доверие, давал торжественные обещания, демонстрировал понимание, а затем действовал совершенно противоположным образом. Им было трудно это объяснить. Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль", — написала она в соцсети X.По мнению Мендель, такой подход главы киевского режима "не остался незамеченным" для европейских лидеров."На публике они улыбаются, громко заявляют о своей поддержке, по-братски обнимаются и дружески похлопывают Зеленского по плечу. Все это транслируется на камеру, чтобы показать, что они "проукраинские" и поддерживают с ним прекрасные отношения. Однако за закрытыми дверями они без колебаний преследуют свои собственные интересы и приоритеты", — добавила она.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский совершает ошибки в отношениях с европейскими странами и начинает им надоедать. По его словам, глава киевского режима теряет поддержку, что в будущем может обернуться проблемами для потенциального членства Украины в Европейском союзе.

https://1prime.ru/20260407/khark-868988693.html

https://1prime.ru/20260402/rossiya-868855839.html

