https://1prime.ru/20260409/zubritskij-869023415.html
Космонавт Зубрицкий рассказал, что уже начал посещать тренировки
Российский космонавт Алексей Зубрицкий, недавно вернувшийся из космического полёта и прошедший реабилитацию, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что...
2026-04-09T06:14+0300
общество
бизнес
здоровье
сочи
рф
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869023415.jpg?1775704448
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Российский космонавт Алексей Зубрицкий, недавно вернувшийся из космического полёта и прошедший реабилитацию, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что уже начал посещать тренировки, он помогает космонавтам, которым полёт только предстоит.
Зубрицкий совершил своей первый космический полёт с апреля по декабрь 2025 года. На Международной космической станции он провёл почти 245 суток.
"Я уже начал посещать тренировки, но пока не в рамках своей подготовки, а помогаю космонавтам, которые готовятся к полёту, выполняю обязанности второго члена экипажа. Есть такие виды тренировок, где требуется, чтобы два космонавта присутствовали на тренажёре", - сказал Зубрицкий.
Он уточнил, что уже завершил период острой реабилитации, который длился два месяца. Один месяц он восстанавливался на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, ещё один месяц провёл с семьёй в санатории в Сочи. Сейчас, по словам космонавта, у него начался этап "неофициальной" реабилитации.
"Организм продолжает восстановление, у меня продолжаются занятия физкультурой, возвращаю исходную форму по силовым показателям, по показателям выносливости", - рассказал космонавт.
Он добавил, что медицинская комиссия, по результатам которой будет принято решение, может ли он продолжать подготовку и приступать к специальным тренировкам, должна состояться примерно через полгода после возвращения. Эта же комиссия определит, можно ли допустить космонавта к назначению в следующий полёт.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
