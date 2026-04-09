Космонавт Зубрицкий рассказал, что уже начал посещать тренировки - 09.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260409/zubritskij-869023415.html
Космонавт Зубрицкий рассказал, что уже начал посещать тренировки
общество
бизнес
здоровье
сочи
рф
владимир путин
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869023415.jpg?1775704448
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:14 09.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Российский космонавт Алексей Зубрицкий, недавно вернувшийся из космического полёта и прошедший реабилитацию, рассказал РИА Новости в рамках Недели космоса, что уже начал посещать тренировки, он помогает космонавтам, которым полёт только предстоит.
Зубрицкий совершил своей первый космический полёт с апреля по декабрь 2025 года. На Международной космической станции он провёл почти 245 суток.
"Я уже начал посещать тренировки, но пока не в рамках своей подготовки, а помогаю космонавтам, которые готовятся к полёту, выполняю обязанности второго члена экипажа. Есть такие виды тренировок, где требуется, чтобы два космонавта присутствовали на тренажёре", - сказал Зубрицкий.
Он уточнил, что уже завершил период острой реабилитации, который длился два месяца. Один месяц он восстанавливался на базе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, ещё один месяц провёл с семьёй в санатории в Сочи. Сейчас, по словам космонавта, у него начался этап "неофициальной" реабилитации.
"Организм продолжает восстановление, у меня продолжаются занятия физкультурой, возвращаю исходную форму по силовым показателям, по показателям выносливости", - рассказал космонавт.
Он добавил, что медицинская комиссия, по результатам которой будет принято решение, может ли он продолжать подготовку и приступать к специальным тренировкам, должна состояться примерно через полгода после возвращения. Эта же комиссия определит, можно ли допустить космонавта к назначению в следующий полёт.
Первая Неделя космоса проходит в России в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном её проведении 6-12 апреля. В 2026 году проведение Недели приурочено к 65-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос. Организатор Недели космоса – "Роскосмос".
РИА Новости - информационный партнёр Недели космоса-2026.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала