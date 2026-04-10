Россия нарастила экспорт жмыха и шрота на 23 процента - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/agroeksport-869049423.html
Россия нарастила экспорт жмыха и шрота на 23 процента
экономика
сельское хозяйство
бизнес
россия
сша
китай
турция
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861222653_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_ed1f292d3ea30f37556aee685584870b.jpg
сша
китай
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861222653_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_8a4c586814eaa7e5983077a0f892f8f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Агроэкспорт: экспорт жмыха и шрота из России за два месяца вырос на 23 процента

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экспорт жмыха и шрота из России в январе-феврале вырос на 23%, превысив 178 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 683 тысячи тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за (первые - ред.) два месяца 2026 года Россия экспортировала более 683 тысяч тонн жмыхов и шротов на сумму более 178 миллионов долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 11% в натуральном выражении и 23% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
В том числе отмечен экспорт жмыха и шрота из семян подсолнечника (около 70 миллионов долларов), рапса (около 59 миллионов) и сои (более 44 миллионов долларов).
"В пятерку крупнейших импортеров в деньгах входят следующие страны: Китай (доля 44%), Турция (доля 17%), Узбекистан (доля 10%), Беларусь (доля 9%) и Латвия (доля 6%)", - добавляется в сообщении.
Россия экспортировала в 2025 году около 3,8 миллионов тонн жмыха и шрота на сумму около 977 миллионов долларов.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала