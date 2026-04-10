https://1prime.ru/20260410/agroeksport-869049423.html

Россия нарастила экспорт жмыха и шрота на 23 процента

2026-04-10T09:40+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

россия

сша

китай

турция

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861222653_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_ed1f292d3ea30f37556aee685584870b.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экспорт жмыха и шрота из России в январе-феврале вырос на 23%, превысив 178 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 683 тысячи тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за (первые - ред.) два месяца 2026 года Россия экспортировала более 683 тысяч тонн жмыхов и шротов на сумму более 178 миллионов долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 11% в натуральном выражении и 23% - в стоимостном", - говорится в сообщении. В том числе отмечен экспорт жмыха и шрота из семян подсолнечника (около 70 миллионов долларов), рапса (около 59 миллионов) и сои (более 44 миллионов долларов). "В пятерку крупнейших импортеров в деньгах входят следующие страны: Китай (доля 44%), Турция (доля 17%), Узбекистан (доля 10%), Беларусь (доля 9%) и Латвия (доля 6%)", - добавляется в сообщении. Россия экспортировала в 2025 году около 3,8 миллионов тонн жмыха и шрота на сумму около 977 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20260408/mintay-869001987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

