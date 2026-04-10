Россия нарастила экспорт жмыха и шрота на 23 процента
2026-04-10T09:40+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Экспорт жмыха и шрота из России в январе-феврале вырос на 23%, превысив 178 миллионов долларов, на зарубежные рынки было поставлено свыше 683 тысячи тонн продукта, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за (первые - ред.) два месяца 2026 года Россия экспортировала более 683 тысяч тонн жмыхов и шротов на сумму более 178 миллионов долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 11% в натуральном выражении и 23% - в стоимостном", - говорится в сообщении. В том числе отмечен экспорт жмыха и шрота из семян подсолнечника (около 70 миллионов долларов), рапса (около 59 миллионов) и сои (более 44 миллионов долларов). "В пятерку крупнейших импортеров в деньгах входят следующие страны: Китай (доля 44%), Турция (доля 17%), Узбекистан (доля 10%), Беларусь (доля 9%) и Латвия (доля 6%)", - добавляется в сообщении. Россия экспортировала в 2025 году около 3,8 миллионов тонн жмыха и шрота на сумму около 977 миллионов долларов.
Агроэкспорт: экспорт жмыха и шрота из России за два месяца вырос на 23 процента