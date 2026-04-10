АКРА назвало регионы с наибольшим дефицитом предложения на рынке новостроек

2026-04-10T00:15+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Регионами России с наибольшим дефицитом предложения на рынке новостроек стали Херсонская и Курская области, сообщается в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "Дефицит предложения на рынке в 2025 году наблюдался в 30 субъектах РФ. Субъектами с максимальным соотношением распроданности и стройготовности и, соответственно, с наибольшим дефицитом предложения (более 80% при балансе 60-80% - ред.) на рынке являлись Херсонская (170%) и Курская области (122%)", - отмечается в нем. Также значительный дефицит предложения был зафиксирован АКРА в Забайкальском крае (115%), Новгородской области (115%), Севастополе (114%). Кроме того, в десятке субъектов РФ - Бурятия, Калмыкия, Нижегородская область, Алтайский край и Оренбургская область. Причем, если рассматривать крупнейшие рынки, то есть с объемом строящегося жилья свыше 1 миллиона квадратных метров, то наибольшее значение соотношения распроданности и строительной готовности зафиксировано в Нижегородской области (108%), Москве (98%) и Санкт-Петербурге (96%). "Нижегородская область демонстрирует классические признаки региона с дефицитом предложения: опережающие темпы продаж при ограниченном объеме строительства, устойчивый рост цен. Вслед за Нижегородской областью наиболее острый дефицит новостроек фиксируется в Москве, которая традиционно входит в число лидеров с точки зрения спроса. А в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивый дефицит предложения на фоне восстановления запуска новых проектов", - отмечается в исследовании. При этом дефицит спроса, как выяснили в АКРА, был зафиксирован в 25 субъектах РФ. Регионами с наименьшим соотношением распроданности и стройготовности среди них являются Ингушетия (1%), Чечня (2%) и Магаданская область (3%), Карачаево-Черкесия (21%) и Коми (22%), а также Кабардино-Балкария, Дагестан, Югра, Сахалинская и Орловская области. Причем среди регионов с объемом текущего строительства более 1 миллиона "квадратов" наиболее низкие показатели соотношения распроданности и строительной готовности отмечены в Краснодарском крае, Воронежской области и в Красноярском крае, подсчитали в АКРА. "Показатели Краснодарского края свидетельствуют об отрицательной динамике спроса на жилье, который не покрывает существующий объем предложения. Сохранение высокого уровня запусков (около 2,6 миллиона квадратных метров в год) на фоне падения распроданности привело к накоплению нереализованных остатков и охлаждению цен. Текущая динамика рынка недвижимости Воронежской области преимущественно определяется охлаждением спроса, вызванным трансформацией льготной ипотеки и высокой стоимостью рыночных заимствований. Красноярский край также продемонстрировал признаки дисбаланса спроса в 2025 году", - говорится в исследовании.

