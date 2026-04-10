Apple впервые стала лидером по мировым продажам смартфонов в I квартале - 10.04.2026, ПРАЙМ
Apple впервые стала лидером по мировым продажам смартфонов в I квартале
2026-04-10T13:59+0300
13:59 10.04.2026
 
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple впервые стала лидером продаж смартфонов в мире для первого квартала, другие крупные производители, в том числе Samsung и Xiaomi, сократили рыночную долю из-за дефицита на рынке устройств памяти, следует из исследования аналитической Counterpoint Research.
"Впервые в первом квартале Apple лидировал на мировом рынке смартфонов, достигнув доли рынка в 21% и роста (поставок на рынок - ред.) на 5% в годовом выражении в первом квартале 2026 года", - говорится в релизе. Это связано с высоким спросом на смартфоны iPhone 17, управлением цепочками поставок в условиях дефицита устройств памяти, а также улучшением показателей в Китае, отмечает Counterpoint.
Apple остается наиболее защищенным брендом от кризиса устройств памяти благодаря своему позиционированию в сегменте "ультра-премиум" и высокоинтегрированной цепочке поставок, говорится в релизе.
Росту объема продаж способствовали высокий спрос на iPhone 17, агрессивные программы обмена старых устройств на новые и лояльность пользователей к экосистеме компании, чего удалось достичь несмотря на ослабление экономической конъюнктуры, заявляет Counterpoint.
Особенно сильный рост Apple показал на нескольких ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Китай, Индия и Япония, что подчеркивает устойчивый спрос на iPhone и эффективность стратегий на этих рынках с высоким потенциалом, также добавляется в исследовании.
Несколько уступил американской компании южнокорейский производитель Samsung, который занял 20% рынка и сократил поставки на рынок на 6% в первом квартале текущего года. Как отмечается в сообщении, причиной стали слабый спрос в сегменте массового рынка и задержка запуска серии S26.
Поставки на рынок китайской Xiaomi снизились на 13% в январе-марте, доля рынка составила также 13%, поставки Oppo - опустились на 4% с долей рынка в 11%, Vivo - уменьшились на 2%, доля рынка составила 8%, говорится в сообщении. Поставки на рынок остальных брендов, которые не входят в первую пятёрку, суммарно уменьшились на 10%, составив 28% рынка, также отмечает Counterpoint.
При этом Google и Nothing показали рост поставок на 14% и 25% соответственно в годовом выражении за счет расширения присутствия в каналах сбыта, высокой популярности моделей и четкой нишевой дифференциации, говорится в сообщении.
В целом поставки смартфонов на мировой рынок сократились за квартал на 6%, так как дефицит устройств памяти DRAM и NAND нарушил их и привел к росту затрат производителей, а желание покупать у потребителей оставалось слабым из-за напряженности на Ближнем Востоке, сообщается в пресс-релизе.
Counterpoint отмечает, что в целом прогноз на текущий год остается неблагоприятным, так как дефицит устройств памяти может продлиться до конца 2027 года. Производители, как ожидается, будут отдавать предпочтение не объему продаж, а стоимости, сокращая количество моделей с низкой рентабельностью, говорится в исследовании.
