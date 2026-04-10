АСВ начнет выплаты вкладчикам Банка РМП не позднее 24 апреля
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП", у которого Центробанк отозвал лицензию, не позднее 24 апреля, говорится...
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП", у которого Центробанк отозвал лицензию, не позднее 24 апреля, говорится в сообщении госкорпорации. "Агентство планирует начать выплаты не позднее 24 апреля 2026 года", - сказано там. По данным отчетности банка на 1 марта, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 120,9 миллиона рублей. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка РМП". В пресс-релизе ЦБ РФ указывается, что по величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.
https://1prime.ru/20260409/tsb-869027324.html
АСВ рассчитывает начать выплаты вкладчикам Банка РМП не позднее 24 апреля