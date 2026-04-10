https://1prime.ru/20260410/asv--869048928.html

АСВ начнет выплаты вкладчикам Банка РМП не позднее 24 апреля

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП", у которого Центробанк отозвал лицензию, не позднее 24 апреля, говорится... | 10.04.2026, ПРАЙМ

банки

финансы

бизнес

рф

агентство по страхованию вкладов

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83471/97/834719714_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3080c5af1d32a86e1b23681aef2c8340.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Банка РМП", у которого Центробанк отозвал лицензию, не позднее 24 апреля, говорится в сообщении госкорпорации. "Агентство планирует начать выплаты не позднее 24 апреля 2026 года", - сказано там. По данным отчетности банка на 1 марта, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в 120,9 миллиона рублей. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка РМП". В пресс-релизе ЦБ РФ указывается, что по величине активов кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

