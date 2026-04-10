Фондовые индексы АТР в основном растут - 10.04.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут
Фондовые индексы АТР в основном растут - 10.04.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу утром в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T08:26+0300
2026-04-10T08:26+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу утром в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,63%, до 3 991,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,38%, до 2 648,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 25 900 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 8 942,9 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,88%, до 56 944 пунктов, южнокорейский KOSPI - 1,75%, до 5 879,04 пункта. На этой неделе в центре внимания мировых инвесторов остаются события вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня. МИД Ирана сообщил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах. "Соглашение о прекращении огня между США и Ираном вызвало резкое восстановление на рынках в Азии, но вчера настроения относительно риска подверглись проверке", - прокомментировала агентству Рейтер количественный аналитик по Азии Sanford C. Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal). "Мы полагаем, что это может стать началом конца и предоставляет инвесторам возможность сосредоточиться на тенденциях и фундаментальных показателях, имевшихся до начала военных действий", - добавила она.
иран
ближний восток
ливан
рынок, торги, индексы, иран, ближний восток, ливан, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛИВАН, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
08:26 10.04.2026
 
Фондовые индексы АТР в основном растут

Биржи АТР растут в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу утром в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,63%, до 3 991,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,38%, до 2 648,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 25 900 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 8 942,9 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,88%, до 56 944 пунктов, южнокорейский KOSPI - 1,75%, до 5 879,04 пункта.
На этой неделе в центре внимания мировых инвесторов остаются события вокруг конфликта на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
МИД Ирана сообщил, что проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию на всех фронтах.
"Соглашение о прекращении огня между США и Ираном вызвало резкое восстановление на рынках в Азии, но вчера настроения относительно риска подверглись проверке", - прокомментировала агентству Рейтер количественный аналитик по Азии Sanford C. Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal).
"Мы полагаем, что это может стать началом конца и предоставляет инвесторам возможность сосредоточиться на тенденциях и фундаментальных показателях, имевшихся до начала военных действий", - добавила она.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКЛИВАНДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
