Фондовые индексы АТР в основном растут

Биржи АТР растут в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу утром в ожидании завершения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 0,63%, до 3 991,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,38%, до 2 648,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,57%, до 25 900 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 8 942,9 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,88%, до 56 944 пунктов, южнокорейский KOSPI - 1,75%, до 5 879,04 пункта.
На этой неделе в центре внимания мировых инвесторов остаются события вокруг конфликта на Ближнем Востоке.
Американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Однако Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан, сообщив, что это было частью договоренности. В то же время Трамп заявлял, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
"Соглашение о прекращении огня между США и Ираном вызвало резкое восстановление на рынках в Азии, но вчера настроения относительно риска подверглись проверке", - прокомментировала агентству Рейтер количественный аналитик по Азии Sanford C. Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal).
"Мы полагаем, что это может стать началом конца и предоставляет инвесторам возможность сосредоточиться на тенденциях и фундаментальных показателях, имевшихся до начала военных действий", - добавила она.