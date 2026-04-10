Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе оценили запасы авиатоплива - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Европе оценили запасы авиатоплива
В некоторых странах Европы запасов авиатоплива хватит на 8-10 дней, и только две из них хранят керосин на срок до 90 дней, что ставит под угрозу воздушное...
11:21 10.04.2026
 
В Европе оценили запасы авиатоплива

Corriere della Sera: только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива

РИМ, 10 апр – ПРАЙМ. В некоторых странах Европы запасов авиатоплива хватит на 8-10 дней, и только две из них хранят керосин на срок до 90 дней, что ставит под угрозу воздушное сообщение в летний период, пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в отрасли.
"Ситуация с авиационным топливом в Европе более критическая, чем считалось. С учетом того, что запасы реактивного керосина, предположительно, закончатся в период со второй по третью неделю мая, включая последние поставки морем из Персидского залива, стратегические запасы Европы рискуют оказаться недостаточными для обеспечения полетов в разгар лета в ряде регионов", - говорится в статье.
"Только две страны имеют аварийные запасы керосина на 90 дней, в то время как большинство не переживут кризис, длящийся более 30 дней. Некоторые страны имеют запасы на 8-10 дней, прежде чем они закончатся. Об этом Corriere узнала из трех источников в ЕС, знакомых с ситуацией", - сообщает издание.
В Брюсселе надеются, что перемирие между США и Ираном позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив, пишет газета, ее источник утверждает, что "риск нехватки керосина в Европе за несколько дней превратился из мнимого в реальный"
"Помимо авиационных бюллетеней, выпускаемых некоторыми итальянскими аэропортами, другие аэропорты на континенте уже несколько дней испытывают нехватку авиационного топлива, не сообщая об этом официально", - заявил источник.
Как пишет издание, Европа импортирует около 43% необходимого ей авиационного топлива из стран Персидского залива. На фоне перебоев с поставками в ряде аэропортов уже обсуждаются ограничения на объем заправки самолетов, а также приоритетное обеспечение регулярных рейсов.
Собственные перерабатывающие мощности Европы работают на пределе, что исключает возможность быстрого наращивания производства, отмечают источники. В случае дальнейших задержек поставок может начаться использование стратегических резервов, а затем — перебои с обеспечением отдельных аэропортов.
По данным Corriere della Sera, Италия располагает запасами авиатоплива примерно на 30–60 дней, при этом, как ранее заявлял глава ассоциации аэропортов Assaeroporti Карло Боргомео, текущих запасов "гарантированно хватит до конца мая".
Источники также указывают, что даже при возобновлении поставок через Ормузский пролив на восстановление логистики потребуется несколько недель, а крупные танкеры могут идти до Европы до двух месяцев.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Reuters: цены на нефть в Европе и Африке достигли рекорда
