https://1prime.ru/20260410/avtovaz-869050391.html
"АвтоВАЗ" завершил первый квартал с чистой прибылью
"АвтоВАЗ" завершил первый квартал 2026 года с чистой прибылью, которую направит на финансирование инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
2026-04-10T10:34+0300
экономика
автоваз
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/82507/74/825077459_0:200:2849:1802_1920x0_80_0_0_78324f7aef41baa4e2dc49d34e79e464.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Группа "АвтоВАЗ" завершила первый квартал 2026 года с чистой прибылью, которую направит на финансирование инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". "Поступательный рост продаж от месяца к месяцу 2026 года на отечественном рынке, тщательная проработка плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленная на этапе планирования в 2025 году… обеспечили положительные значения финансовых результатов Группы "АвтоВАЗ" в первом квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли", - говорится в сообщении. "Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что за первые три месяца текущего года "АвтоВАЗ" через дилерскую сеть реализовал 65 461 автомобиль брендов Lada и Xcite. "Динамика продаж от января к марту 2026 года показала устойчивые положительные значения и соответствует прогнозным показателям финансовой модели", - добавили в компании.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82507/74/825077459_90:0:2757:2000_1920x0_80_0_0_88605b4d6c78658eded6ac08b7254340.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
