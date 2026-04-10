"АвтоВАЗ" завершил первый квартал с чистой прибылью

Группа "АвтоВАЗ" завершила первый квартал 2026 года с чистой прибылью, которую направит на финансирование инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T10:34+0300

экономика

автоваз

lada niva legend

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Группа "АвтоВАЗ" завершила первый квартал 2026 года с чистой прибылью, которую направит на финансирование инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа". "Поступательный рост продаж от месяца к месяцу 2026 года на отечественном рынке, тщательная проработка плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленная на этапе планирования в 2025 году… обеспечили положительные значения финансовых результатов Группы "АвтоВАЗ" в первом квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли", - говорится в сообщении. "Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы", - уточнили в пресс-службе. Отмечается, что за первые три месяца текущего года "АвтоВАЗ" через дилерскую сеть реализовал 65 461 автомобиль брендов Lada и Xcite. "Динамика продаж от января к марту 2026 года показала устойчивые положительные значения и соответствует прогнозным показателям финансовой модели", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20260408/wildberries-869008994.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

