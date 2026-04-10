Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" завершил первый квартал с чистой прибылью - 10.04.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" завершил первый квартал с чистой прибылью
"АвтоВАЗ" завершил первый квартал с чистой прибылью

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Группа "АвтоВАЗ" завершила первый квартал 2026 года с чистой прибылью, которую направит на финансирование инвестпрограммы, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".
"Поступательный рост продаж от месяца к месяцу 2026 года на отечественном рынке, тщательная проработка плана производства, продаж, финансовой модели, осуществленная на этапе планирования в 2025 году… обеспечили положительные значения финансовых результатов Группы "АвтоВАЗ" в первом квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли", - говорится в сообщении.
"Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что за первые три месяца текущего года "АвтоВАЗ" через дилерскую сеть реализовал 65 461 автомобиль брендов Lada и Xcite.
"Динамика продаж от января к марту 2026 года показала устойчивые положительные значения и соответствует прогнозным показателям финансовой модели", - добавили в компании.
