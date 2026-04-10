Денежная база России в узком определении превысила 20 триллионов рублей
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Денежная база России в узком определении по состоянию на 3 апреля выросла до 20,103 триллиона рублей с 19,976 триллиона на 27 марта, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 127,3 миллиарда рублей, или на 0,6%, впервые превысив 20 триллионов. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Денежная база России в узком определении впервые превысила 20 триллионов рублей
