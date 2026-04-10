Правовая база по ядерным источникам энергии в космосе рекомендательная - 10.04.2026, ПРАЙМ
Существующая нормативная база по использованию ядерных источников энергии в космосе носит рекомендательный характер, этот правовой пробел следует исправить,... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T05:56+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Существующая нормативная база по использованию ядерных источников энергии в космосе носит рекомендательный характер, этот правовой пробел следует исправить, рассказала РИА Новости в ходе Недели космоса руководитель Центра международного космического права имени Г.П. Жукова Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Черных.
По ее словам, использование ядерных источников энергии в космосе регулируется Принципами, касающимися использования ядерных источников энергии в космическом пространстве (введены в 1992 году) и Рамками обеспечения безопасного использования ядерных источников энергии в космическом пространстве (2009). Черных уточнила, что эти документы носят рекомендательный характер.
"Более того, в документе 2009 года отдельно подчеркивается, что защита в космосе людей и окружающей среды других небесных тел остается вне сферы охвата Рамок обеспечения безопасного использования. Активное освоение небесных тел делает актуальным разрешение существующих правовых пробелов", - сказала Черных.
Она уточнила, что использование ядерных источников энергии в космосе в целом разрешено. В частности, этот вид энергии позволяет осуществлять полеты в дальний космос, проводить долгосрочные космические исследования. Черных напомнила, что создание ядерное установки на Луне планируется в рамках совместного проекта России и Китая по развертыванию Международной научной лунной станции.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что Россия считает необходимым совершенствование международных правовых инструментов с учетом появления ядерного направления в космической деятельности.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Эксперт РУДН Черных: нормативная база по использованию ЯО носит рекомендательный характер
