В России подросли средние биржевые цены на бензин

В России подросли средние биржевые цены на бензин - 10.04.2026, ПРАЙМ

В России подросли средние биржевые цены на бензин

Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,35%, а на марку Аи-95 -...

2026-04-10T15:22+0300

2026-04-10T15:22+0300

2026-04-10T15:22+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,35%, а на марку Аи-95 - на 0,08%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 в период с 6 по 10 апреля составила 65 438 рублей, а Аи-95 - 69 994 рубля за тонну. А на неделе с 30 марта по 3 апреля их средняя стоимость составляла 65 210 и 69 937 рублей соответственно. При этом за ту неделю эти цены упали на 3,4% и на 2,2% соответственно. Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,17%, до 63 028 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании. Правительство России тем временем 2 апреля распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.

https://1prime.ru/20260407/ekonomika-868979501.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, бензин