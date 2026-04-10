В России подросли средние биржевые цены на бензин - 10.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В России подросли средние биржевые цены на бензин
В России подросли средние биржевые цены на бензин
В России подросли средние биржевые цены на бензин

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 по итогам недели выросли на 0,35 процента

Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам недели выросли на 0,35%, а на марку Аи-95 - на 0,08%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена марки Аи-92 в период с 6 по 10 апреля составила 65 438 рублей, а Аи-95 - 69 994 рубля за тонну. А на неделе с 30 марта по 3 апреля их средняя стоимость составляла 65 210 и 69 937 рублей соответственно. При этом за ту неделю эти цены упали на 3,4% и на 2,2% соответственно.
Средняя цена летнего дизельного топлива повысилась за неделю на 0,17%, до 63 028 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обычно растут сезонно. Весной динамика цен во многом обусловлена ростом потребления со стороны аграриев, которые приобретают топливо в преддверии начала посевной кампании.
Правительство России тем временем 2 апреля распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей - до 31 июля.
