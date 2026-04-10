Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией - 10.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией
Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией - 10.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией упростит деловые контакты и ускорит запуск совместных проектов, заявил РИА Новости основатель агентства... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T08:44+0300
2026-04-10T08:44+0300
экономика
бизнес
россия
саудовская аравия
рф
москва
александр новак
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией упростит деловые контакты и ускорит запуск совместных проектов, заявил РИА Новости основатель агентства стратегических коммуникаций Job For Arabists Вячеслав Елисеев. МИД РФ в понедельник сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. "Безвиз - это не просто стимул для развития туристического двухстороннего потока между Саудовской Аравией и Россией и не упрощение бюрократических, дипломатических процедур для "галочки". Все же это некая платформа, лишенная прежних барьеров, для деловых контактов и более быстрого запуска совместных проектов", - сказал он. По словам собеседника агентства, безвизовый режим снимет один из самых недооцененных барьеров в работе с саудовским рынком - начало диалога с деловыми партнерами. "Это само по себе не создаст проекты, но упростит и удешевит сам процесс: проще прилететь на встречу, посмотреть своими глазами и составить свое собственное представление о той площадке, где тот или иной проект может быть реализован. Получится быстрее перейти от простой идеи к пилотным проектам", - добавил Елисеев. В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами. Сейчас несколько рейсов в неделю осуществляется между Эр-Риядом и Москвой, есть также рейсы из Джидды в Москву. При этом саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию - это Сочи, Санкт-Петербург, Казань.
саудовская аравия
рф
москва
бизнес, россия, саудовская аравия, рф, москва, александр новак
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, МОСКВА, Александр Новак
08:44 10.04.2026
 
Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией

Елисеев: безвизовый режим с Саудовской Аравией упростит контакты

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией упростит деловые контакты и ускорит запуск совместных проектов, заявил РИА Новости основатель агентства стратегических коммуникаций Job For Arabists Вячеслав Елисеев.
МИД РФ в понедельник сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией.
"Безвиз - это не просто стимул для развития туристического двухстороннего потока между Саудовской Аравией и Россией и не упрощение бюрократических, дипломатических процедур для "галочки". Все же это некая платформа, лишенная прежних барьеров, для деловых контактов и более быстрого запуска совместных проектов", - сказал он.
По словам собеседника агентства, безвизовый режим снимет один из самых недооцененных барьеров в работе с саудовским рынком - начало диалога с деловыми партнерами.
"Это само по себе не создаст проекты, но упростит и удешевит сам процесс: проще прилететь на встречу, посмотреть своими глазами и составить свое собственное представление о той площадке, где тот или иной проект может быть реализован. Получится быстрее перейти от простой идеи к пилотным проектам", - добавил Елисеев.
В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами. Сейчас несколько рейсов в неделю осуществляется между Эр-Риядом и Москвой, есть также рейсы из Джидды в Москву. При этом саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию - это Сочи, Санкт-Петербург, Казань.
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФМОСКВААлександр Новак
 
 
