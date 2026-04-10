Эксперт оценил преимущества безвизового режима с Саудовской Аравией - 10.04.2026, ПРАЙМ

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией упростит деловые контакты и ускорит запуск совместных проектов, заявил РИА Новости основатель агентства... | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T08:44+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией упростит деловые контакты и ускорит запуск совместных проектов, заявил РИА Новости основатель агентства стратегических коммуникаций Job For Arabists Вячеслав Елисеев. МИД РФ в понедельник сообщил, что 11 мая вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. "Безвиз - это не просто стимул для развития туристического двухстороннего потока между Саудовской Аравией и Россией и не упрощение бюрократических, дипломатических процедур для "галочки". Все же это некая платформа, лишенная прежних барьеров, для деловых контактов и более быстрого запуска совместных проектов", - сказал он. По словам собеседника агентства, безвизовый режим снимет один из самых недооцененных барьеров в работе с саудовским рынком - начало диалога с деловыми партнерами. "Это само по себе не создаст проекты, но упростит и удешевит сам процесс: проще прилететь на встречу, посмотреть своими глазами и составить свое собственное представление о той площадке, где тот или иной проект может быть реализован. Получится быстрее перейти от простой идеи к пилотным проектам", - добавил Елисеев. В декабре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия и Саудовская Аравия прорабатывают возможность увеличения числа полетов между странами. Сейчас несколько рейсов в неделю осуществляется между Эр-Риядом и Москвой, есть также рейсы из Джидды в Москву. При этом саудовские авиакомпании запрашивают дополнительные точки для полетов в Россию - это Сочи, Санкт-Петербург, Казань.

