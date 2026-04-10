Паводки в Чечне и Дагестане относятся к ЧС федерального характера
Паводки в Чечне и Дагестане относятся к ЧС федерального характера
Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и... | 10.04.2026, ПРАЙМ
МАХАЧКАЛА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале объявил о принятом решении отнести ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане к ЧС федерального характера.
"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", - сказал он.
Куренков напомнил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина правительством РФ сформирована отдельная правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под его руководством. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
"Дальнейшая работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет организована в рамках данной комиссии", - сказал Куренков.
Глава МЧС Куренков: паводки в Чечне и Дагестане относятся к ЧС федерального характера
