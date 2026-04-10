В Чечне из-за непогоды повреждены более четырех тысяч домов - 10.04.2026, ПРАЙМ
Кадыров: в Чечне из-за непогоды повреждены более четырех тысяч домовладений

ГРОЗНЫЙ, 10 апр - ПРАЙМ. Более четырех тысяч домовладений и 90 значимых социальных объектов повреждены в Чечне из-за непогоды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты. Кадыров также сообщал, что помощник президента РФ Абубакар Эдельгериев передал ему слова благодарности президента страны Владимира Путина за вовлеченность и личный контроль над ситуацией в период непогоды в республике.
"В результате стихии пострадали 4 363 домовладения, в которых проживает более 19 тысяч человек, а также (повреждены - ред.) 90 социально значимых объектов", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, существенный урон также нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов, а также объекты коммунального хозяйства. Кадыров указал, что есть серьезные разрушения в сфере образования и здравоохранения, часть объектов требует капитального ремонта либо нового строительства.
В четверг глава МЧС РФ Александр Куренков объявил о повышении уровня ЧС в Чечне и Дагестане из-за ситуации с паводками.
 
