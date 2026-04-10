Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе - 10.04.2026, ПРАЙМ
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе
2026-04-10T08:42+0300
2026-04-10T08:43+0300
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Российские компании будут допущены до управления промышленными производствами на Кубе, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании", - сказал Чекушов. Он добавил, что такая договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении острова, как точки приложения своих инвестиций. В конце ноября прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что Куба готова к новым совместным проектам с российской стороной, так, например, в рамках Международной гаванской выставки-ярмарки FIHAV кубинская государственная компания "Техноматика" заинтересовалась российскими решениями в области систем связи LTE.
08:42 10.04.2026 (обновлено: 08:43 10.04.2026)
 
Российские компании допустят до управления промпроизводствами на Кубе

Чекушов: компании из России допустят до управления промпроизводствами на Кубе

© РИА Новости . Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Овчинникова
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Российские компании будут допущены до управления промышленными производствами на Кубе, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании", - сказал Чекушов.
Он добавил, что такая договоренность заинтересует российский бизнес в рассмотрении острова, как точки приложения своих инвестиций.
В конце ноября прошлого года Минпромторг РФ сообщал, что Куба готова к новым совместным проектам с российской стороной, так, например, в рамках Международной гаванской выставки-ярмарки FIHAV кубинская государственная компания "Техноматика" заинтересовалась российскими решениями в области систем связи LTE.
