Число кредитов компаниям в России в феврале выросло в 2,2 раза

Число кредитов компаниям в России в феврале выросло в 2,2 раза

2026-04-10T00:57+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Количество кредитов, предоставленных компаниям в России, в феврале выросло в 2,2 раза – почти до 200 тысяч, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости. Индивидуальные предприниматели получили примерно 295 тысяч кредитов – также вдвое больше в месячном выражении. Число российских юридических лиц, взявших в феврале кредиты, превысило 150 тысяч. Показатель в месячном выражении вырос в 2,2 раза. При этом индивидуальные предприниматели тоже стали активнее брать кредиты. За месяц их число выросло вдвое, приблизившись к 270 тысячам.

