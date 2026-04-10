СМИ: Дмитриев обсуждает с администрацией Трампа соглашение по Украине

2026-04-10T00:00+0300

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США и обсуждает с администрацией президента Дональда Трампа соглашение по Украине и экономические отношения Москвы и Вашингтона, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. "Кирилл Дмитриев находится сейчас в США и встречается с членами администрации... Трампа для обсуждений мирной сделки по Украине и экономического сотрудничества США и России", - говорится в публикации агентства. Как утверждается, санкции США в отношении российской нефти могут быть "включены в повестку дня".

