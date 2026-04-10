Годовая инфляция в США ускорилась - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260410/ekonomika-869058443.html
Годовая инфляция в США ускорилась
Годовая инфляция в США ускорилась - 10.04.2026, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США ускорилась
Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,3% с уровня предыдущего месяца в 2,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T15:51+0300
2026-04-10T16:43+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,3% с уровня предыдущего месяца в 2,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Значение марта при этом достигло самой высокой отметки в мая 2024 года, когда показатель также составлял 3,3%.В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,9% после увеличения на 0,3% в феврале к январю.Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6% после 2,5% в феврале, ожидалось ускорение сразу до 2,7%.Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 2,7%, на энергоносители - подскочили на 19,4%. В месячном выражении цены на продовольствие не изменились, на энергоносители – выросли на 21,3%.В том числе цены на бензин всех типов подскочили на 18,9% в годовом выражении, а в месячном рост составил 21,2% - самое значительное увеличение с начала ведения статистики в 1967 году, отмечается в релизе.Мазут подорожал на 44,2% в годовом выражении, а в месячном был зафиксирован рост цен на 30,7% - сильнейшее увеличение с февраля 2000 года, указывается в сообщении. Цены на электричество выросли на 4,6% в годовом выражении и на 0,8% к предыдущему месяцу. В общей сложности цены на энергию в марте выросли на 12,5% в годовом выражении и на 10,9% в месячном.Заметно выросла стоимость говядины и телятины в марте в годовом выражении - на 12,1%, рыба и морепродукты подорожали на 6%, свежие овощи выросли в цене на 7,5%, наиболее заметно - салат-латук и томаты (+13,8% и +22,6% соответственно). Стоимость кофе поднялась на 18,7%, а вот цены на яйца упали на 44,7% к прошлому году.Авиабилеты подорожали на 14,9%, одежда - на 3,4%, в том числе женская - на 4,5%, отдельно женские платья - на 10,2%. Цены на украшения и часы выросли на 9,4%.
https://1prime.ru/20260402/ssha-868850739.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6c815ba60cda59999ca8b031bc91ba46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
15:51 10.04.2026 (обновлено: 16:43 10.04.2026)
 
Годовая инфляция в США ускорилась

Годовая инфляция в США ускорилась до 3,3%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,3% с уровня предыдущего месяца в 2,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Значение марта при этом достигло самой высокой отметки в мая 2024 года, когда показатель также составлял 3,3%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,9% после увеличения на 0,3% в феврале к январю.
Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6% после 2,5% в феврале, ожидалось ускорение сразу до 2,7%.
Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 2,7%, на энергоносители - подскочили на 19,4%. В месячном выражении цены на продовольствие не изменились, на энергоносители – выросли на 21,3%.
В том числе цены на бензин всех типов подскочили на 18,9% в годовом выражении, а в месячном рост составил 21,2% - самое значительное увеличение с начала ведения статистики в 1967 году, отмечается в релизе.
Мазут подорожал на 44,2% в годовом выражении, а в месячном был зафиксирован рост цен на 30,7% - сильнейшее увеличение с февраля 2000 года, указывается в сообщении. Цены на электричество выросли на 4,6% в годовом выражении и на 0,8% к предыдущему месяцу. В общей сложности цены на энергию в марте выросли на 12,5% в годовом выражении и на 10,9% в месячном.
Заметно выросла стоимость говядины и телятины в марте в годовом выражении - на 12,1%, рыба и морепродукты подорожали на 6%, свежие овощи выросли в цене на 7,5%, наиболее заметно - салат-латук и томаты (+13,8% и +22,6% соответственно). Стоимость кофе поднялась на 18,7%, а вот цены на яйца упали на 44,7% к прошлому году.
Авиабилеты подорожали на 14,9%, одежда - на 3,4%, в том числе женская - на 4,5%, отдельно женские платья - на 10,2%. Цены на украшения и часы выросли на 9,4%.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2026
МВФ указал на проблемы экономики США
2 апреля, 18:51
 
Мировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала