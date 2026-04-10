Годовая инфляция в США ускорилась

Годовая инфляция в США ускорилась - 10.04.2026, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США ускорилась

Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,3% с уровня предыдущего месяца в 2,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-10T15:51+0300

2026-04-10T15:51+0300

2026-04-10T16:43+0300

мировая экономика

сша

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась до 3,3% с уровня предыдущего месяца в 2,4%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Значение марта при этом достигло самой высокой отметки в мая 2024 года, когда показатель также составлял 3,3%.В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,9% после увеличения на 0,3% в феврале к январю.Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,6% после 2,5% в феврале, ожидалось ускорение сразу до 2,7%.Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 2,7%, на энергоносители - подскочили на 19,4%. В месячном выражении цены на продовольствие не изменились, на энергоносители – выросли на 21,3%.В том числе цены на бензин всех типов подскочили на 18,9% в годовом выражении, а в месячном рост составил 21,2% - самое значительное увеличение с начала ведения статистики в 1967 году, отмечается в релизе.Мазут подорожал на 44,2% в годовом выражении, а в месячном был зафиксирован рост цен на 30,7% - сильнейшее увеличение с февраля 2000 года, указывается в сообщении. Цены на электричество выросли на 4,6% в годовом выражении и на 0,8% к предыдущему месяцу. В общей сложности цены на энергию в марте выросли на 12,5% в годовом выражении и на 10,9% в месячном.Заметно выросла стоимость говядины и телятины в марте в годовом выражении - на 12,1%, рыба и морепродукты подорожали на 6%, свежие овощи выросли в цене на 7,5%, наиболее заметно - салат-латук и томаты (+13,8% и +22,6% соответственно). Стоимость кофе поднялась на 18,7%, а вот цены на яйца упали на 44,7% к прошлому году.Авиабилеты подорожали на 14,9%, одежда - на 3,4%, в том числе женская - на 4,5%, отдельно женские платья - на 10,2%. Цены на украшения и часы выросли на 9,4%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша