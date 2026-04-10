ЦБ: экономика России может расти даже в условиях снижения инвестиций - 10.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ: экономика России может расти даже в условиях снижения инвестиций
ЦБ: экономика России может расти даже в условиях снижения инвестиций
Российская экономика может расти даже в условиях снижения инвестиций, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. | 10.04.2026, ПРАЙМ
16:46 10.04.2026
 
ЦБ: экономика России может расти даже в условиях снижения инвестиций

Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российская экономика может расти даже в условиях снижения инвестиций, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Инвестиции в основной капитал в реальном выражении в 2025 году были меньше на 2,3%, чем в 2024. Но ВВП увеличился на 1%. И все известные мне прогнозы – и Банка России, и правительства, и независимых экспертов – предполагают, что и в этом году ВВП вырастет", – приводятся слова Заботкина в Telegram-канале регулятора.
Как отметил Заботкин, производственные возможности определяются не инвестициями сегодняшнего дня, а уже введенными в действие мощностями – построенными дорогами, заводами, инфраструктурой.
"Объем инвестиций очень сильно вырос в 2022-2024 годах", – продолжил он. Даже несмотря на прошлогоднее снижение, объем инвестиций в основной капитал в 2025 году в реальном выражении был на четверть выше, чем в 2021 году, и на треть выше, чем в 2019 году, уточнил Заботкин.
"И наша экономика, ее ВВП продолжали расти. При условии, конечно, что сделанные инвестиции производительны и эффективны. То есть затраты на эти инвестиции можно окупить спросом на те товары и услуги, которые новые мощности позволят произвести", – указал он.
В 2025 году было много и тех отраслей, где инвестиции выросли, добавил Заботкин. Это как раз те отрасли, в которых требуется расширение производственных мощностей в связи со структурным ростом спроса на их продукцию, уточнил зампред.
Бюджет России получил 653 миллиарда рублей от размещения средств ФНБ
16:35
 
