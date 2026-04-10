Правительство установило дополнительную квоту на вывоз зерновых

2026-04-10T17:53+0300

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

росстат

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России установило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России в 2026 году за пределы Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства. Согласно документу, дополнительная тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы составит 5 миллионов тонн и будет действовать до 30 июня 2026 года включительно. Ее объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз в заявительном порядке. Отмечается, что мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей, которые смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж. Решение принято с учетом корректировки Росстатом объема валового сбора зерновых культур в 2025 году в сторону увеличения (до 141,2 миллиона тонн) и достаточной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка. Основная квота на вывоз зерновых была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составляет 20 миллионов тонн в совокупном объеме. Тарифные квоты не распространяются на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.

сельское хозяйство, россия, минсельхоз, росстат