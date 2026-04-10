Правительство установило дополнительную квоту на вывоз зерновых - 10.04.2026, ПРАЙМ
Правительство установило дополнительную квоту на вывоз зерновых
2026-04-10T17:53+0300
Правительство установило дополнительную квоту на вывоз зерновых

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Уборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2026
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России установило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России в 2026 году за пределы Евразийского экономического союза, следует из постановления правительства.
Согласно документу, дополнительная тарифная квота на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы составит 5 миллионов тонн и будет действовать до 30 июня 2026 года включительно. Ее объем между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз в заявительном порядке.
Отмечается, что мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей, которые смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж. Решение принято с учетом корректировки Росстатом объема валового сбора зерновых культур в 2025 году в сторону увеличения (до 141,2 миллиона тонн) и достаточной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка.
Основная квота на вывоз зерновых была установлена правительством на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составляет 20 миллионов тонн в совокупном объеме.
Тарифные квоты не распространяются на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.
Механизм квотирования экспорта зерновых был запущен правительством в 2021 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры.
Судно с зерном в торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Россия увеличила экспорт зерна в Китай в полтора раза
20 марта, 08:43
 
