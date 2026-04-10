Официальный курс юаня снизился на 11,64 копейки
2026-04-10T17:56+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на с субботы, снизился на 11,64 копейки, до 11,2521 рубля, доллара - на 86,42 копейки, до 76,9724 рубля, евро - на 86,93 копейки, до 90,012 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Официальный курс юаня снизился до 11,25 рубля
