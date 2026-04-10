"АвтоВАЗ" бесплатно установит "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи Lada - 10.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
автоваз
росстандарт
lada niva legend
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" бесплатно установит систему вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи автомобилей Lada Granta, выпущенных с сентября 2021 по апрель 2022 года, сообщила компания. "АвтоВАЗ" продолжает реализацию программы по дооснащению автомобилей Lada блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Начиная с 10 апреля 2026 года, в программу включены автомобили Lada Granta, выпущенные с сентября 2021-го по апрель 2022 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего под программу попадет 41 307 автомобилей, а все работы будут выполнены бесплатно для владельцев машин. "Владельцы автомобилей получат приглашения в дилерские центры посредством рассылки уведомлений. Также можно самостоятельно проверить, попадает ли автомобиль под программу, введя VIN-код на сайте Росстандарта", - пояснили в "АвтоВАЗе". В компании напомнили, что выпуск автомобилей без "ЭРА-ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами в связи со сложностями поставок комплектующих поставщику, возникшими в 2021 году.
https://1prime.ru/20260402/lada--868830901.html
Бизнес, АвтоВАЗ, Росстандарт, Lada Niva Legend
"АвтоВАЗ" бесплатно установит "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тысячи Lada Granta
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, кому подойдет платная подписка на Lada