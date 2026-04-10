Экономист объяснила, кому стоит открывать вклады

Вклады стоит открывать тем, кто готов "заморозить" деньги на какое-то время и не планирует их снимать, тогда как накопительный счет предпочтительнее для тех,...

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Вклады стоит открывать тем, кто готов "заморозить" деньги на какое-то время и не планирует их снимать, тогда как накопительный счет предпочтительнее для тех, кому деньги могут понадобиться в любой момент, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой "Государственное и муниципальное управление" Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. "Если у вас есть сумма, которую вы не собираетесь тратить определенный промежуток времени или вы хотите гарантированно знать доход, который получите, или вы просто боитесь психологически потратить деньги на что-то ненужное и ищите способ защитить себя от этих трат – то выбирать надо банковский вклад", – сказала она. Напротив, если человек хочет иметь доступ к своим средствам в любой момент, то ему следует выбрать другой вид депозита. "Если же вы хотите, например, регулярно откладывать часть денег с заработной платы или деньги могут вам понадобиться в любой момент и вы держите их на счете временно, то выбираем накопительный счет", – отметила экономист. Главные отличия между вкладом и накопительным счетом – в цели, которую ставит перед собой человек, и в степени гибкости, которую предоставляет каждый финансовый инструмент, объяснила Панина. Банковский вклад, как правило, нельзя досрочно закрыть без потери процентов. Его пополнение регулируется в каждом случае отдельно: какие-то вклады нельзя пополнять с первого дня их открытия, а какие-то можно пополнять в течение первых месяцев – необходимо внимательно изучать условия договора, сказала эксперт. Ставка банковского вклада фиксируется на весь его срок, она выше процентной ставки накопительного счета. Сроки банковского вклада четко оговариваются, они не бессрочны, уточнила экономист. Накопительный счет же предусматривает снятие денег в любой момент без потери процентов. Пополнять счет можно без ограничений, а пользоваться им - бессрочно, пока человек его не закроет, добавила Панина. При этом процентная ставка является плавающей – банк может ее менять в одностороннем порядке, и эта ставка, как правило, ниже ставки банковского вклада, уточнила она.

