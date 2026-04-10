Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми
Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: сделать это можно с 1 июня до 1 октября, лично подав заявление в... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T05:17+0300
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: сделать это можно с 1 июня до 1 октября, лично подав заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через "Госуслуги", рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ, в которых среднедушевой доход не превышает полутора размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год. При этом дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно, напомнила экономист.
"Период для подачи заявления в текущем году составляет 4 месяца: с 1 июня по 1 октября 2026 года, так как для 2025 года были установлены специальные сроки", - сказала Финогенова.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в СФР (лично, через "Госуслуги" или МФЦ), поскольку она не назначится автоматически, подчеркнула экономист.
"Но уже в 2027 году период для подачи заявления будет увеличен до 5 месяцев: с 1 мая по 1 октября", - отметила она.
