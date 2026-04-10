Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми - 10.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260410/ekonomist-869045581.html
Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми
2026-04-10T05:17+0300
экономика
общество
рф
юлия финогенова
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869045581.jpg?1775787452
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономист рассказала, как вернуть 7% из НДФЛ родителям с детьми

Экономист Финогенова: родители с двумя и более детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ: сделать это можно с 1 июня до 1 октября, лично подав заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через "Госуслуги", рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ, в которых среднедушевой доход не превышает полутора размера прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год. При этом дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно, напомнила экономист.
"Период для подачи заявления в текущем году составляет 4 месяца: с 1 июня по 1 октября 2026 года, так как для 2025 года были установлены специальные сроки", - сказала Финогенова.
Для получения выплаты необходимо подать заявление в СФР (лично, через "Госуслуги" или МФЦ), поскольку она не назначится автоматически, подчеркнула экономист.
"Но уже в 2027 году период для подачи заявления будет увеличен до 5 месяцев: с 1 мая по 1 октября", - отметила она.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала