Эксперт рассказал, можно ли оплатить обучение в частной школе маткапиталом - 10.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, можно ли оплатить обучение в частной школе маткапиталом
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне могут использовать материнский капитал для оплаты обучения в частной школе, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность и она зарегистрирована на территории РФ, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков. "Материнский капитал можно направить на оплату обучения в частной школе, если образовательная организация соответствует установленным требованиям. Ключевое условие - наличие у организации лицензии на образовательную деятельность и ее регистрация на территории России", - сказал Зайков. Эксперт пояснил, что такие же требования распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Он отметил, что средства маткапитала можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов. Кроме того, Зайков отметил, что оплатить обучение можно любому ребенку в семье, независимо от того, с рождением какого из них возникло право на сертификат. Воспользоваться средствами можно после достижения ребенком трехлетнего возраста, а на момент начала обучения ему должно быть не более 25 лет.
