https://1prime.ru/20260410/ekspert-869044588.html

Эксперт рассказал, можно ли оплатить обучение в частной школе маткапиталом

2026-04-10T04:01+0300

россия

общество

бизнес

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869044588.jpg?1775785220

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россияне могут использовать материнский капитал для оплаты обучения в частной школе, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность и она зарегистрирована на территории РФ, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков. "Материнский капитал можно направить на оплату обучения в частной школе, если образовательная организация соответствует установленным требованиям. Ключевое условие - наличие у организации лицензии на образовательную деятельность и ее регистрация на территории России", - сказал Зайков. Эксперт пояснил, что такие же требования распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Он отметил, что средства маткапитала можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов. Кроме того, Зайков отметил, что оплатить обучение можно любому ребенку в семье, независимо от того, с рождением какого из них возникло право на сертификат. Воспользоваться средствами можно после достижения ребенком трехлетнего возраста, а на момент начала обучения ему должно быть не более 25 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

