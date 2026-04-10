В Эстонии заявили о рисках эскалации из-за шага против России - 10.04.2026, ПРАЙМ
В Эстонии заявили о рисках эскалации из-за шага против России
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Эстония не станет задерживать российские суда "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации, сообщил командующий ВМС Эстонии Иво Варк в интервью Reuters."Риск военной эскалации слишком высок", — сказал он.По словам Варка, Таллин будет готов рассмотреть вмешательство "только в случае непосредственной угрозы", такой как повреждение подводной инфраструктуры или разливе нефти.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев ранее отмечал, что череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами говорит о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны.Заявления о якобы причастности Москвы к подобным инцидентам нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Варк: Эстония не будет задерживать российские танкеры из-за риска военной эскалации

