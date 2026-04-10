https://1prime.ru/20260410/fas--869050535.html
ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин
ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин - 10.04.2026, ПРАЙМ
ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у российских производителей шин данные о производстве, поставках и экспорте их продукции, чтобы оценить... | 10.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-10T10:35+0300
2026-04-10T10:35+0300
2026-04-10T10:35+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867457179_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_8aa084f4f70ec07fc0aed7b0e70394cd.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у российских производителей шин данные о производстве, поставках и экспорте их продукции, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы российским производителям шин. Компании обязаны предоставить информацию об объемах производства и поставок продукции за 2025 год, а также об экспорте", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на основе полученной от производителей информации намерены оценить уровень конкуренции на шинном рынке и выявить сферы, в которых необходимы меры антимонопольного регулирования. Там пояснили, что запросы были адресованы производителям шин для легковых, грузовых и легкогрузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, специального транспорта (строительного, горного, промышленного), а также компаниям, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0d/867457179_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_07ff253a9c70715b45b5e806610806b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин
ФАС запросила у российских производителей шин данные о продукции
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у российских производителей шин данные о производстве, поставках и экспорте их продукции, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке, сообщило ведомство.
"ФАС направила запросы российским производителям шин. Компании обязаны предоставить информацию об объемах производства и поставок продукции за 2025 год, а также об экспорте", - говорится в сообщении
.
В ведомстве уточнили, что на основе полученной от производителей информации намерены оценить уровень конкуренции на шинном рынке и выявить сферы, в которых необходимы меры антимонопольного регулирования.
Там пояснили, что запросы были адресованы производителям шин для легковых, грузовых и легкогрузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, специального транспорта (строительного, горного, промышленного), а также компаниям, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов.
