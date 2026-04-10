ФАС оценит уровень конкуренции на российском рынке шин

2026-04-10T10:35+0300

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у российских производителей шин данные о производстве, поставках и экспорте их продукции, чтобы оценить уровень конкуренции на рынке, сообщило ведомство. "ФАС направила запросы российским производителям шин. Компании обязаны предоставить информацию об объемах производства и поставок продукции за 2025 год, а также об экспорте", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на основе полученной от производителей информации намерены оценить уровень конкуренции на шинном рынке и выявить сферы, в которых необходимы меры антимонопольного регулирования. Там пояснили, что запросы были адресованы производителям шин для легковых, грузовых и легкогрузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, специального транспорта (строительного, горного, промышленного), а также компаниям, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов.

